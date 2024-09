Schillaci e il tumore, nel cuore della notte il commovente messaggio firmato Roberto Baggio

09 settembre 2024 a

"Forza Totò". Anche i fan di Roberto Baggio mandano via social gli auguri di guarigione a Totò Schillaci. Sul profilo del bomber di Italia '90, ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni, appaiono le foto dei due campioni in maglia azzurra durante le indimenticabili Notti magiche di 34 anni fa. Sempre da questa pagina Instagram, i familiari hanno comunicato che l'ex attaccante di Messina, Juventus e Inter è "in condizioni stabili ed è controllato dai medici notte e giorno". Da tempo l'ex attaccante convive con un tumore al colon, come aveva confessato in tv a Pechino Espress un anno fa. Gli auguri all'attaccante che fece sognare i tifosi azzurri durante l'ultimo mondiale giocato in casa provengono dalla seguitissima fanpage di Baggio e non direttamente dall'ex numero dieci, ma è un segnale chiaro dell'amore che circonda Totògol.

"Siamo tutti in apprensione per lui, mi auguro che tutto si risolva per il meglio", ammette a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 anche Roberto Donadoni, ex gloria del Milan nonché ex ct della Nazionale dal 2006 al 2008, anche lui uno dei protagonisti di quel Mondiale concluso al terzo posto.

Sui social sono migliaia i commenti dei numerosi e irriducibili fan di Schillaci, che compirà 60 anni il prossimo 1 novembre e che in Nazionale ha giocato 16 partite segnando 7 gol tra 1990 e 1991. "Fai un'altra magia", scrivono sui social i tifosi del centravanti palermitano e sulla fanpage di Baggio che con Toto' ha condiviso quei campi illuminati da giocate intramontabili. E campeggiano nei profili Instagram le foto che vedono insieme abbracciati il calciatore venuto dal profondo Sud e il Divin Codino vicentino. "Forza campione siamo tutti con te", assicurano i tanti supporter, "Forza Toto' vinci questa importantissima partita".