Leclerc scatenato dopo il duello con Piastri: "Qualcosa non torna"

Charles Leclerc non è soddisfatto del secondo posto nel Gp di Baku. Il ferrarista ha dovuto lasciare andare Piastri dopo una gara e un duello d'altri tempo mozzafiato. Ma subito dopo la gara Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto parecchio discutere: "A dire il vero, abbiamo perso la gara perché non mi sono difeso bene come avrei dovuto alla fine del rettilineo. Ma è così che vanno le cose. A volte commetti degli errori e io imparerò da essi. Quando Oscar (Piastri, ndr) mi ha superato, ho pensato: ‘Ok, ora si tratta solo di mantenere la calma, cercare di mantenere in vita le gomme e superarlo di nuovo più tardi'. Ma in realtà è stato molto più difficile di quanto pensassi e sui rettilinei non sono riuscito ad avvicinarmi quanto volevo. Credo che forse la McLaren avesse un po' meno di portanza, quindi sui rettilinei erano molto più veloci. Mentre in curva eravamo un po' più veloci noi".

Poi la butta lì: "La sconfitta contro McLaren c'è, ma sinceramente c'è qualcosa che non mi torna – ha difatti detto il driver della Ferrari –. Avevamo 6 secondi di vantaggio, e dopo un giro dal pit-stop, Piastri era un secondo dietro di me, e questo non me lo so spiegare. Dove sono finiti quei cinque secondi? Forse abbiamo fatto qualche errore lì, poi con le hard non avevamo il passo giusto. Sulle medie eravamo competitivi nei tratti lenti, ma con le hard no. Evidentemente ci è mancato qualcosa". E quel "non mi torna" potrebbe essere legato di fatto all'uso dell'ala contestatissima da parte della McClaren che proprio in duelli serrati come quelli di ieri danno un vantaggio innegabile a chi sta davanti...