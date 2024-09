Milan caos, Ibrahimovic arriva a Milanello: la reazione dei giocatori, è gelo totale

20 settembre 2024 a

Il clima a Milanello non è dei migliori. Del resto, l'inizio di stagione dei rossoneri assomiglia tantissimo a un film horror. E non basta una goleada contro il Venezia - per giunta in casa a San Siro, per cambiare il giudizio sull'operato del tecnico Paulo Fonseca.

Al centro della bufera, oltre l'allenatore, c'è anche la società. In particolare Zlatan Ibrahimovic e quella sua uscita giudicata troppo arrogante per l'uomo simbolo di una squadra che fatica ancora a ingranare.

Zlatan ormai ha appeso gli scarpini al chiodo e si è messo una cravatta per sedersi dietro la scrivania. È finito quindi il tempo in cui lo svedese poteva atteggiarsi a onnipotente nel mondo del calcio. Ora il suo ruolo è bene diverso. Lui è l'uomo di Cardinale a Milanello, e deve comportarsi da aziendalista, da dirigente. Ma sembra che i giocatori rossoneri non abbiano proprio un rapporto idilliaco con l'ex stella del Paris Saint Germain.

In un video diventato virale sui social e ricondiviso dalla pagina rossonera tg24milan, si vede Ibra a Milanello mentre saluta uno a uno i vari componenti della rosa rossonera. Ma i giocatori non sembrano "troppo entusiasti nel vedere Ibra". Loftus-Cheek a malapena lo considera, gli altri invece lo liquidano in pochi secondi. Insomma, dalle immagini si può comprendere il momento difficile che sta attraversando il Milan.