Delta Airlines, la circolare per le hostess lascia di stucco: "Quale biancheria intima indossare"

22 settembre 2024 a

Fa discutere e innesca una polemica una direttiva interna diffusa da Delta Airlines, una delle più famose compagnie aeree mondiali. Il documento, rivolto agli aspiranti assistenti di volo, elenca una serie di "requisiti di aspetto" che, secondo la compagnia, i dipendenti ideali dovrebbero seguire.

Oltre alle indicazioni più semplici e scontate, come "la pulizia e l'igiene personale devono essere sempre mantenute" si trovano anche raccomandazioni più specifiche e piuttosto peculiari. Ad esempio, si richiede che le ciglia "dovrebbero apparire naturali" e che "tutte le unghie devono essere dello stesso colore". Inoltre, i tatuaggi visibili sono vietati e devono essere "coperti da indumenti o trucco waterproof". In ogni caso, è la regola che riguarda la biancheria intima che ha suscitato maggiore scalpore.

Ma prima, per quanto riguarda i capelli, Delta sottolinea che devono avere un colore "dall'aspetto naturale" e che "sfumature innaturali non sono ammesse". Se i capelli sono più lunghi delle spalle, devono essere "tirati completamente indietro e tenuti lontano dagli occhi"; se si estendono oltre la metà della schiena, devono essere raccolti in modo ordinato.

Il "pizzino" prevede anche che "è consentito un singolo piercing laterale al naso", ma deve avere "perni in oro, argento, perla bianca, diamante o simili". Altri piercing al viso o visibili sul corpo sono vietati. Inoltre, "massimo di due orecchini per orecchio", che non devono essere "più grandi di una moneta da dieci centesimi", mentre gli orecchini a cerchio e gli allargatori sono esplicitamente proibiti.

Infine, il documento offre dettagli sull'abbigliamento richiesto, che deve essere "professionale", con gonne e abiti che non superano il ginocchio, scarpe basse non sportive e cravatta obbligatoria se si indossa una camicia con colletto a bottoni. Ma, come accennato in precedenza, la regola che ha sollevato le maggiori critiche riguarda la biancheria intima: "Devono essere indossati indumenti intimi adeguati, ma non devono essere visibili", concludono da Delta Airlines. E chissà cosa si intende per "adeguati"...

