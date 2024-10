Nanu Galderisi, è morta l'ex moglie Perla: Verona sotto choc

04 ottobre 2024 a

È morta a 59 anni Perla Mazzolini Galderisi, ex moglie del calciatore Giuseppe - detto Nanu - e regina della movida di Padova. Da tempo era malata di tumore e un anno fa aveva subito l'asportazione totale dell'utero. Ma il cancro era tornato a ripresentarsi e questa volta ha avuto la meglio.

La donna era diventata famosa a Padova perché gestiva un bar in Ghetto, il "Kolar" di via Marsala. Ed è stata sposata con il calciatore per ben 26 anni. Poi la separazione che li rese molto popolari all'epoca. La storia d'amore con l'ex attaccante di Juventus e Verona finì dopo una lunga causa giudiziaria. Perla Mazzolini Galderisi gestiva anche un blog molto seguito dal nome “Perle di saggezza". Dopo la separazione da Galderisi, Perla si era trasferita a Cremona ma il suo legame con Padova era rimasto forte. Nella città veneta, aveva costruito una rete di relazioni che l’hanno accompagnata fino alla fine, era una vera e propria icona della movida padovana.

Tante persone, amici e conoscenti, hanno ricordato sui social con affetto Perla. L’ex moglie di Galderisi nutriva una grande passione per le moto e il Moto Club Spiriti di strada, di cui faceva parte, l'ha voluta salutare sui social: "Ciao Perla Mazzolini: noi ti vogliamo ricordare così, rip. Che la terra ti sia lieve. Buon viaggio biker". I funerali verranno fissati nella giornata di venerdì 4 ottobre, l'occasione per rendere omaggio a una donna che ha saputo vivere con passione e determinazione.