Lele Adani: "Leggermente meglio. O sbaglio?": l'ultimo sfregio a Max Allegri

La nuova gestione Thiago Motta convince in molti, compreso Lele Adani, che in una storia Instagram ha detto la sua riguardo alla Juve allenata dall’italo-brasiliano, reduce dall’ottima esperienza col Bologna. Il riferimento, come altre volte, è andato a “padre tempo”, prima di rivolgersi virtualmente ai tifosi della Vecchia Signora e fare loro una domanda, lanciando un paragone indiretto sulla precedente gestione di Massimiliano Allegri, con cui Adani ha avuto più di una volta uno scontro.

"È meglio così eh…?!", ha esordito l’opinionista ed ex centrocampista dell’Inter. "Leggermente o decisamente… o sbaglio?". E ancora: ”Dai, dai… padre tempo come sempre opera in silenzio", congedandosi inscenando una mimica divenuta ormai iconica: "E facciamo calcio, facciamo calcio…”.

Intanto la Juve vola in campo e dopo la vittoria di Genova contro i rossoblù di Alberto Gilardino, ha vinto di rimonta, in 10, in Germania contro il Lipsia, grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Conceinção. Tre reti che hanno dimostrato come la squadra di Motta sia rinata e benefici del nuovo modo di giocare. Ora i bianconeri sono settimi nella mega classifica della Champions, davanti al Manchester City di Pep Guardiola, rimasto bloccato nella prima giornata dopo lo 0-0 contro l’Inter.

Intanto sul mercato la Juve si guarda intorno per gennaio, considerando la stagione praticamente finita di Gleison Bremer, dopo la lesione del legamento del ginocchio patita contro il Lipsia. Secondo Calciomercato.com, Motta ha suggerito alla dirigenza di tentare il colpo Sam Beukema, centrale olandese del Bologna lanciato dall'ex centrocampista italo-brasiliano la scorsa stagione. Il 25enne ex AZ Alkmaar si sta imponendo anche quest'anno come uno dei difensori migliori di tutta la Serie A e anche nell’ultima partita ad Anfield contro il Liverpool si è fatto ammirare.