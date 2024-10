Jannik Sinner, il "regalino" al fratello di Anna Kalinskaya: clamoroso, la foto fa il giro del mondo

05 ottobre 2024 a

"Grazie per il regalo". Firmato: Nikolay Kalinsky. Chi è costui? Un calciatore russo di 31 anni del Nizhny Novgorod. Ma soprattutto, è il fratello maggiore di Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik Sinner. Contento, contentissimo, il ragazzo posa su Instagram con una maglietta con in bella mostra la firma con dedica di Steph Curry, la star dei Golden State Warriors in Nba e considerato tra i più forti giocatori di basket di sempre. Un mito, insomma.

A fargliela avere, direttamente dalla California (non semplicissimo, per un cittadino russo) è stato proprio il "cognato" Jannik, reduce dalla trionfale trasferta americana agli Us Open, a inizio settembre. Ufficiale: Sinner è decisamente uno di famiglia ormai in casa Kalinskaya.

Anna, d'altronde, lo ha seguito anche a Flushing Meadows (chiacchieratissimo il bacio molto timido e quasi imbarazzato in tribuna dopo il successo in finale contro Fritz, al culmine di una estate in cui i due sono sembrati piuttosto distanti, forse anche a causa dei guai fisici e psicologici dell'azzurro coinvolto nel caso Clostebol all'insaputa di tutti) ed era a bordo campo a Pechino, per i China Open, dove il 23enne di San Candido ha invece perso in finale pochi giorni fa contro Carlos Alcaraz.

Ma per Jannik non esiste solo il tennis giocato, con le sue gioie e dolori. C'è tutta una vita da vivere fuori dal cemento, terra rossa o erba: lo dimostrano tanti piccoli gesti, come le carinerie per i raccattapalle in Cina, i pensieri per chi è meno fortunato di lui o, appunto, una gentilezza per un parente acquisito come il buon Nikolay.