Sinner in affanno, ma vince con Etcheverry: ecco il punto da "fantascienza" dell'altoatesino

Jannik Sinner fatica, rimonta, vince e approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul cemento della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari).

L'azzurro si è trovato a dover affrontare una partita tostissima, ma alla fine ha avuto la meglio sull'ottimo argentino Tomás Martín Etcheverry, numero 31 della classifica Atp. Sinner, meno brillante del solito, commette parecchi errori ed è costretto ad arrendersi al tie-break 7-6(3) nel primo set. Nel secondo Jannik si riscatta e vince per 6-4, anche se l'argentino non molla e continua a esprimersi a buoni livelli.

Più netto il divario nel terzo set con Sinner che si impone per 6-2. Agli ottavi l'altoatesino affronterà uno tra Ben Shelton (16esimo nel ranking Atp), che lo ha fermato negli ottavi l'anno scorso, o lo spagnolo Roberto Carballes Baena (54esimo).

"È stata una serata difficile, ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma capita di non poterle sfruttare. Lui ha disputato un tie break eccezionale. Poi ho trovato meglio il mio ritmo e lui ha servito un po' peggio", ha ammesso il ragazzo di San Candido a fine partita. "È stata dura fisicamente e mentalmente però sono contento di esserne uscito. Domani è un giorno importante, è di riposo e mi serve tanto", ha concluso un Jannik Sinner evidentemente provato.

In ogni caso, Jannik ha fatto vedere lampi di grandissimo tennis, come nel punto che potete vedere qui in calce, punto che gli è valso il game del 4-2 arrivato dopo un lungo scambio in cui dopo due salvataggi eccezionali ha chiuso con un peculiare smash angolatissimo, contro il quale Etcheverry non ha potuto fare nulla.