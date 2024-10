Zielinski, lo sfogo della moglie spaventa l'Inter: "Avevano ragione"

09 ottobre 2024 a

Malessere del nord, alla moglie di Piotr Zielinski manca il sud. Laura Slowiak, polacca, ha postato una storia su Instagram con un breve video in cui si trova in macchina mentre sta piovendo: "Qualcuno ha detto che al Nord piove sempre, aveva ragione", è il suo commento. Una presa di consapevolezza di come il meteo sia differente tra Milano e Napoli, dove il centrocampista aveva trascorso otto anni, festeggiando lo Scudetto nel 2022.

Alla fine dello scorso anno, il centrocampista aveva deciso di non rinnovare con il club di Aurelio de Laurentiis, accettando da parametro zero il contratto da 4,5 milioni netti fino al 2028. Un addio comunque positivo con le persone di Napoli, considerando il grande aiuto che Zielinski ha dato agli Azzurri.

La moglie del centrocampista aveva salutato il suo passato così: ”Napoli bella Napoli — si leggeva — Vorrei ringraziarti di tutto, chi mi conosce sa che amo davvero questa città e la scelgo sempre, ma amo di più mio marito e sostengo le sue scelte – ha scritto la moglie di Zielinski – Ho pianto qui 8 anni fa quando sono venuta per la prima volta e piango ancora oggi. Qui ci sono successe solo cose belle. Qui resta casa nostra e verrò a trovarla ogni volta che potrò. Grazie”.

Intanto Zielinski si è fatto notare anche per la donazione rivolta alla Polonia del sud, dopo l’alluvione che ha causato gravi danni anche alla famiglia di Zielinski. Secondo il portale WP SportoweFakty, i parenti della moglie del calciatore hanno perso il loro negozio a Lądek-Zdrój, nella Bassa Slesia, a causa dell'acqua alta. A sostegno delle popolazioni colpite dal dramma, invece, Zielinski ha deciso di aiutare direttamente l'Unie Bardo, squadra di calcio locale che ha perso tutto a causa dei danni del maltempo. Così ha rivelato il presidente Andrzej Witek: "Piotr ha un ottimo rapporto con noi — le sue parole — Suo padre ha lavorato con noi per 10 anni. Quando si è presentata la necessità di aiuto, ha risposto immediatamente".