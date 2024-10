Novak Djokovic sbrocca contro l'arbitro: "Incredibile! Non si cambiano le regole in corsa!"

09 ottobre 2024 a

a

a

Dopo Tiafoe e Medvedev, anche Novak Djokovic si è scagliato contro l'arbitro nel corso di un match del Masters 1000 di Shanghai. All'ex numero uno al mondo, nel match vinto in due set contro Safiullin, non è andato giù quanto accaduto con i raccattapalle. Negli scorsi mesi infatti è cambiata la regola relativa all'utilizzo degli asciugamani da parte dei giocatori. In epoca Covid, per questioni igieniche, soltanto i giocatori potevano recarsi in panchina per prendere un asciugamano. Ma ora si è tornati alla regola in vigore prima della pandemia: sono i raccattapalle che, dopo un piccolo cenno, devono portare il panno ai campioni.

In occasione di un cambio di campo, il serbo si è fatto sentire con il giudice di sedia. "Capisco che non dipende da te - ha sottolineato Nole -. Ma il cambiamento delle regole è incredibile. Per quattro anni abbiamo avuto una situazione in cui non potevamo prendere l'asciugamano e poi… I raccattapalle stanno facendo del loro meglio ma non sono allenati. Senza nemmeno avvisare i giocatori, hanno iniziato questa nuova regola. È incredibile - ha poi aggiunto -, onestamente".

Tiafoe perde la testa: "Vaffanc***o, fot***to idiota". Insulti all'arbitro, finisce male| Video

Infine, la conclusione polemica di Nole: "Capisco. Voi ragazzi volete accelerare il ritmo della partita di tennis. Ma allo stesso tempo dobbiamo sapere se stiamo iniziando la stagione in questo modo. Non possiamo cambiare a metà stagione".