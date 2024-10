Theo Hernandez accusato di stupro? Il ribaltone: ora a rischiare grossissimo è Luisa Kremleva

09 ottobre 2024 a

Un periodo difficilissimo, per Theo Hernandez, il terzino del Milan che con mister Paulo Fonseca sembra proprio non aver legato. Dopo la plateale protesta in campo di inizio stagione con Rafa Leao, nell'ultima sconfitta dei rossoneri al Franchi contro la Fioretina il rigore "scippato" a Pulisic e sbagliato, dunque una pesantissima espulsione a fine partita. Un cartellino rosso per il quale la società lo multerà senza fare sconti, circostanza che il francese (eufemismo) non avrebbe gradito affatto, tanto da rilanciare - almeno secondo la Gazzetta dello Sport - in modo quasi inarrivabile nelle trattative in corso per il rinnovo del contratto.

Ma in tutto ciò, almeno, Theo Hernandez può finalmente mettere da parte le accuse di stupro. Il giocatore del Milan è stato infatti ritenuto innocente e non affronterà alcun processo. Al contrario, sarà Luisa Kremleva, la modella che nel 2017 lo aveva accusato di aggressione dopo una serata in discoteca a Marbella, a doversi difendere in tribunale. La ragazza, in possesso di passaporto spagnolo e russo, è ora accusata di calunnia e rischia fino a due anni di carcere.

Kremleva aveva sostenuto di aver subito violenza sessuale all'interno dell'auto di Hernandez dopo una serata nella nota discoteca Olivia Valere a Marbella. Secondo il suo racconto, l'allora calciatore del Real Madrid l'avrebbe spinta fuori dall'auto dopo l'aggressione, provocandole lesioni al ginocchio. Tuttavia, il tribunale ha archiviato la denuncia di stupro, basandosi su immagini di videosorveglianza che mostrano chiaramente la modella cadere da sola a causa di un semplice incidente di equilibrio. E ora, dopo quelle pesantissime accuse, è lei a rischiare grossissimo...