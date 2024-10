Christian Vieri, violento sfogo contro Adani e Cassano: "Non esistono più"

17 ottobre 2024 a

“Cassano e Adani? Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno. Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più”. Ci va durissimo Christian Vieri nell’intervista al Corriere della Sera, criticando due dei tre ex compagni (è stato escluso Nicola Ventola nel mezzo) che con lui facendo dirette sulla Bobo TV. Una frattura che appare insanabile, che ha portato gli ultimi tre a dirigere un nuovo format, Viva el Futbol, e Vieri ad aprire la sua “Bobo Tv Channel”, dove non si parla solo di calcio.

Vieri non ha lasciato spiragli per aperture, dopo i duri attacchi di Cassano arrivati in una precedente intervista: “Prima ho usato la parola tradimento che è la cosa che detesto più di ogni altra cosa al mondo — aveva detto il barese — A me non frega niente, si è creato tutto grazie a Lele. Io stavo a Genova e me ne sbattevo, Ventola faceva ciò che diceva Adani. Se siamo andati avanti è grazie a Lele, poi si arriva a un certo punto dove se tiri troppo, si spacca qualcosa che non si può più ricucire. A quella persona là (Vieri, ndr) io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso. Non lo chiamerò neanche più per nome. Io sono una persona buona e generosa, il tradimento è la cosa peggiore, una cosa che non accetto nella mia vita”.

Adani, oggi opinionista Rai, aveva invece affrontato l'argomento anche altre volte in passato, non nascondendo il dolore per una rottura arrivata all’improvviso, nel pieno del successo della Bobo TV. "La Bobo TV non gli piaceva più così com’era — le ultime parole di Adani — Tant'è che a Staffelli disse: andava cambiato. Ma allora se dovevamo cambiare, perché nessuno sapeva?".