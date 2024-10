Thiago Motta spiana Gatti: "Dove vai? Ti sto parlando?", Juve ad alta tensione

28 ottobre 2024 a

Una Juve che non ha mai mollato, prendendosi il 4-4 nel finale di partita di San Siro contro l’Inter. Un risultato che dà morale alla squadra di Thiago Motta, che nel quarto d’ora finale sembrava spazzata ma poi ha reagito alla grande.

L’italo-brasiliano ha dato dimostrazione di come abbia in mano la squadra proprio nei minuti finali, quando la Juve è ancora sotto di un gol e il risultato è sul 4-3. Ha infatti deciso di fare un cambio strategico inserendo Gatti per lo stanco (e non irresistibile) Danilo, che ha sbagliato nel fallo su Thuram prima dell’1-0 su rigore di Zielinski. Il difensore italiano, mentre era pronto a entrare in campo, si è allontanato mentre l’allenatore gli stava dando le ultime istruzioni. La reazione di Motta è stata rabbiosa: "Dove vai? Ti sto parlando". Nessun intento polemico ma solo una scarica di adrenalina da trasmettere al difensore bianconero.

In conferenza stampa dopo la partita, poi, l’allenatore ha sostenuto “che si poteva cercare qualcosa in più — le sue parole —. Sicuramente nelle partite così e ci vuole il gioco ma anche l'atteggiamento e lo spirito giusto e volevamo anche cercare di avere alla fine un altro risultato. Però dopo è stato un primo tempo equilibrato, anche per gli episodi capitati a sfavore nostro, siamo rimasti in partita, però, poi dopo con il quattro a due, loro potevano anche aumentare la differenza e non l'hanno fatto. Ma noi siamo rimasti in partita e alla fine potevamo vincere noi. Bisogna analizzare bene le cose che sono successe e capire molto bene il perché del fatto che a tratti abbiamo fatto molto bene e a tratti abbiamo subito tanto il gioco dell'avversario".