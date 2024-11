Jannik Sinner, "Tahlia lo segue dappertutto": chi è questa ragazza, la Kalinskaya che dice?

Roberto Tortora 04 novembre 2024 a

Jannik Sinner si prepara alle ATP Finals di Torino, con un brivido in più, perché la vittoria in semifinale a Parigi-Bercy di Alexander Zverev contro Holger Rune ha permesso al tedesco di diventare il nuovo numero 2 al mondo e scavalcare Carlo Alcaraz.

Così, Sascha è diventato testa di serie in vista dei sorteggi e ora Sinner potrebbe beccarsi un girone di ferro con lo spagnolo, rivale più sofferto di sempre, e Novak Djokovic. Nel frattempo, il tennista altoatesino si allena con la sua solita intensità e ha una fan in più. A seguire da vicino le sessioni d’allenamento del fuoriclasse italiano, infatti, c’è Tahlia Cahill, la figlia ventenne di Darren Cahill, allenatore australiano che da ormai due anni cura il lavoro di Sinner insieme a Simone Vagnozzi.

Entrambi hanno condotto Jannik alla vetta del ranking e l’anno scorso hanno vinto il premio di allenatori dell’anno. Gli occhi, però, sono tutti puntati sulla bella Tahlia anche se, com’è noto, Sinner è fidanzato con la tennista russa Anna Kalinskaya, 25 anni e al momento numero 14 al mondo, con 7 titoli vinti in singolare e 9 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera, e tre titoli WTA nel doppio. Così, la Cahill potrà solo “tifare” per il nostro Sinner in vista delle Finals, dove Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz sono già ufficialmente qualificati. Restano da assegnare gli ultimi tre posti per i quali sono in lizza Djokovic (3910 punti), Ruud (3855), De Minaur (3745) e Rublev (3720), con Nole praticamente certo di partecipare, a meno che Rublev e De Minaur vincano i tornei di Metz e Belgrado e Ruud arrivi in semifinale a Metz. Per ora, il serbo si gode le vacanze alle Maldive con la sua famiglia.