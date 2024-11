Carlo Ancelotti, bordata della moglie di Valverde: "Ma quando caz*** lo capirà?"

06 novembre 2024 a

a

a

Una sconfitta che non fa troppo male (sentimentalmente) a Carletto Ancelotti quella contro il Milan, considerando il suo passato glorioso rossonero. Ma che, sì, fa danno al suo Real, già a -9 in campionato dal Barcellona (passato 4-0 al Bernabeu nel Clasico) e a rischio presenza nelle prime otto posizioni di Champions. Proprio Ancelotti è finito al centro delle critiche al rientro della sua squadra nella ripresa. Con i suoi sotto 1-2 contro i rossoneri, ha deciso di cambiare le carte in tavola al suo Real Madrid levando Tchouaméni e Fede Valverde e inserendo Camavinga e Brahim Diaz. La moglie del centrocampista uruguaiano, Mina Bonino, non ha perso tempo per contestare la decisione dell'allenatore con un post: "È meglio che chiudo qui i social, altrimenti mi mandano in prigione”, le sue parole.

Sempre Bonino ha poi risposto a un utente che aveva provato a giustificare le scelte del tecnico del Real Madrid: "È un cambio tattico Mina, non pensarci più — si legge — per via delle caratteristiche e di come sta andando la partita, non poteva togliere Modric". La moglie di Valverde allora ha risposto in modo perentorio: "Fratello, la posizione in campo in cui Fede gioca meglio è quella di centrale. Di cosa stai parlando? Hahaha, quando ca**o capiranno che Fede non è un esterno?”. la reazione di Mina Bonino è stata poi riportata in conferenza stampa ad Ancelotti, che è rimasto allibito: "Per è molto complicato parlare di quello che la gente pensa sui social... — ha risposto Carletto al giornalista — Ho tolto Valverde perché non era al 100%, ha avuto problemi alla schiena. Sembrava che si fosse ripreso perché ieri si allenava bene, ma mi dava l'impressione di non essere al suo meglio e quindi l'ho sostituito".

"Real? Più difficile giocare col Monza": un Fonseca sconcertante dopo il trionfo al Bernabeu

A parte Valverde, “dobbiamo essere preoccupati, la squadra non sta facendo belle prestazioni e non è compatta, dobbiamo essere più solidi, più organizzati, abbiamo preso tanti gol… — ha concluso Ancelotti — La squadra non è ben organizzata in campo e dobbiamo lavorare su questo. Emotivamente non è un problema individuale, è collettivo, non stiamo facendo bene e non stiamo bene, dobbiamo provare a vincere la prossima partita. Si è visto che ci manca qualcosa e non siamo in grado di mostrare una nuova versione. Dobbiamo sistemare tutto, le notti saranno molto lunghe e dobbiamo recuperare la solidità che ci manca".