Real Madrid-Milan, il video che inquieta Carlo Ancelotti: nel bel mezzo della partita...

Un Real Madrid irriconoscibile, un Milan che, per una notte, è sembrato essere quello degli anni più gloriosi della storia rossonera. Un 3-1 senza storie alla squadra di Carlo Ancelotti, probabilmente ancora in bambola dopo il pesante 4-0 subito sabato scorso nel ‘Clasico’ contro il Barcellona.

Dopo il match di martedì, intanto, è circolato un video dove viene ripreso il momentaneo 1-2 segnato dall’ex di turno, Alvaro Morata. Le immagini, riprese dal terzo anello del Bernabeu da parte di un tifoso, mostrano quando i giocatori blancos siano passivi per tutta l’azione offensiva impostata da Pulisic e compagni, quella che poi ha portato alla girata di Leao e al gol a porta vuota dello spagnolo su respinta corta del portiere Lunin.

Un passaggio horror a metà campo, lento e prevedibile, da parte di un giocatore del Real, ha dato modo alla squadra di Fonseca di costruire la seconda marcatura. Il Milan ha quasi potuto fare quello che voleva, considerando la passività in marcatura del Real. Tutto è partito da Tchouaméni, che ha cercato di servire Vinicius ma ha regalato il pallone a Pulisic, bravo ad allargare palla a Royal, che arrivato sul fondo ha servito Leao, bravo con una girata a impegnare Lunin prima del gol di Morata. Nell'area del Real c'erano sei difensori, ma nessuno si è curato della punta spagnola ex Atletico Madrid, che ha realizzato la più facile delle reti. Insomma, i Blancos sono in confusione totale e c’è già chi in Spagna sostiene che la panchina di Carlo Ancelotti sia a rischio.