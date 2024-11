Theo Hernandez, Deschamps fa tremare i tifosi del Milan: "Vive un momento complicato"

18 novembre 2024 a

Theo Hernandez è la sua annata “no”. Con il Milan non decolla e ha pagato diverse disattenzioni in campo, come quella con il Cagliari, mentre in Italia-Francia non è entrato per un problema al ginocchio. Il transalpino sta vivendo un inizio di stagione complicato e i problemi sarebbero più profondi rispetto a delle motivazioni esclusivamente di natura fisica: "Non è al meglio della sua condizione, è un ottimo calciatore ma quest'anno non è ai livelli degli anni passati — è il commento del c.t. Didier Deschamps, dopo la partita vinta contro gli azzurri che hanno permesso alla Francia di chiudere in testa al girone di Nations League — L'ex Real Madrid gioca tanto e può capitare".

E ancora: ”Tutti i giocatori a un certo momento possono avere un periodo un po' più complicato — ha aggiunto Deschamps — C'è sempre stata la stanchezza fisica ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica". Con il Milan, Theo Hernandez ha faticato anche nell'ultima gara col Cagliari: difficile però immaginare che Fonseca lo lasci fuori alla ripresa contro la Juventus. Anche perché a mancare sono alternative di livello.

Nel post-partita del Meazza, poi, anche Mike Maignan ha parlato di Theo, provando a tranquillizzare i milanisti. Sua la grande parata nel finale su Kean che ha impedito all’Italia di chiudere con un k.o. per 2-3 e di terminare al primo posto nel girone. "Se Theo sta bene? Sì, sempre”, ha detto Magic Mike. In questa stagione il terzino francese è sceso in campo 13 volte con i rossoneri: per lui due gol e due assist.