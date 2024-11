Bologna piegato in casa dal Lille: ora in Champions si fa durissima

27 novembre 2024 a

a

a

Ancora una sconfitta per il Bologna in Champions League. La formazione di Italiano realizza il primo gol europeo ma si arrende al Dall'Ara contro il Lille, nell'incontro valido per la quinta giornata della prima fase del torneo. I francesi si impongono 2-1. Prima dell'intervallo, a sbloccare il risultato è Mukau. Nella ripresa gli emiliani trovano il pareggio con l'incornata vincente di Lucumi (63'), ma ancora Mukau, tre minuti dopo, regala i tre punti al Lille, che raggiunge quota 10 nel girone. Il Bologna, al quarto ko di fila, resta a 1. S