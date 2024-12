Anna Kalinskaya, un cuore per Sinner "lo special one". Foto clamorosa: cosa sta succedendo

Roberto Tortora 02 dicembre 2024 a

L’amore per Jannik Sinner è diventato così grande per i tifosi italiani, e non solo, che ora comincia ad essere anche “indotto” virtualmente. E coinvolge Anna Kalinskaya, tennista russa da 7 titoli in singolare e 9 in doppio e, soprattutto, ormai ex-fidanzata del tennista numero uno al mondo.

Com’è ormai noto, già dalle Finals di Torino, mentre Sinner sbaragliava la concorrenza, la Kalinskaya se n’era andata a Miami a rilassarsi, senza nemmeno congratularsi con il suo “amore” per la vittoria finale. E voci sempre più insistenti rilanciano il ritorno dell’ex di Sinner, Maria Braccini, la donna che avrebbe causato la rottura definitiva tra i due campioni.

C’è chi questa situazione proprio non l’accetta, al punto da creare un profilo apposito su X nel quale si spaccia per Anna Kalinskaya, si professa “giocatrice professionale” e sparge amore a cascata per il suo Sinner. Si parte dall’inizio del mese scorso, subito con un messaggio romantico al suo Jannik: "Qualcuno sorride ancora quando ricorda un momento con te". Quindi le lodi per la seconda Coppa Davis consecutiva con un più istituzionale “congratulazioni a Jannik Sinner e al team Italia per la Coppa Davis”.

Addirittura, la finta Kalinskya si rammarica anche per i mancati premi agli allenatori di Sinner: “Triste per l'allenatore di Sinner, Darren Cahill per essere stato escluso dalla nomina di allenatore dell'anno agli ATP Awards”. Quindi, spazio incondizionato all’amore per il suo campione con tweet al miele, il primo scomoda pesanti paragoni con Mourinho: “Il numero uno al mondo Jannik Sinner è lo Special One dell'Universo!”.

Il secondo è un tweet fotografico con dedica: “Love for Jannik Sinner”. Con tanto di cuore mimato con le mani mentre è in sella ad uno scooter con il casco ancora indossato”. Una campagna di Russia che, però, rischia di restare sterile, perché, benché Sinner si professi ora single, second il settimanale Diva e Donna potrebbe aver lasciato Anna proprio per tornare con la ex, con cui la love story era terminata lo scorso marzo. I due si sarebbero rivisti a Torino, durante le Atp Finals, approfittando dell’assenza di Anna.