Edoardo Bove, vergogna dopo il malore: "Torto evidente contro l'Inter". Oppini sbotta: "Siete bestie!"

La caduta di stile di alcuni interisti, capaci di mettere nel mezzo quanto accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter per attaccare la classe arbitrale. Su X alcuni di loro hanno infatti scritto: “L'Inter ha subito torti arbitrali evidenti, come l'eurogol di Lautaro annullato per un 'fuori' inesistente dall'arbitro, ma tutto passerà in cavalleria per quanto è occorso questa sera a Bove”.

E così uno storico tifoso della Juve, Francesco Oppini — figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e opinionista sportivo — ha risposto a tono alle gaffe commessi da alcuni supporter nerazzurri che hanno snobbato le condizioni del calciatore ex Roma: “Questa è 'gente' - ha scritto sul suo account X - che non merita alcun tipo di rispetto o trattamento umano e definirle 'bestie' sarebbe un complimento. Lo sfottò e la rissa verbale da bar è (purtroppo) a volte passabile ma questa roba qui no, MAI!".

"Non è come per Eriksen, perché lo hanno sedato". Bove dopo il malore, le parole del professore

Subito sono arrivati numerosi i gesti di approvazione degli utenti al post di Oppini. In molti si sono augurati che Bove stesse bene, a prescindere dalla fede calcistica in una squadra o nell’altra. Sulle condizioni dell’ex Roma ha parlato Daniele Andreini, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia Clinica e di Cardiologia dello Sport presso l’Ospedale Galeazzi di Milano: “Sembra essere stato il classico arresto cardiaco — le sue parole alla Rose — Al 99% dei casi si tratta di un’aritmia del cuore. È stato rianimato, gli è stato fatto il massaggio cardiaco. Non si può escludere che il cuore sia ripartito con il massaggio e che poi sia stato necessario usare il defibrillatore, in ambulanza o in ospedale. Se c’è una causa scatenante sotto, l’aritmia passa ma poi si può ripresentare”. E sulla possibilità di tornare a giocare “è presto per dirlo — ha concluso — Se è stato un arresto cardiaco defibrillato, indipendentemente dalla causa, un ritorno alle gare è difficile. Ma è prematuro parlarne".