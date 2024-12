Jannik Sinner, Matteo Berrettini perde la pazienza: "Ma che cazz*** dici!"

06 dicembre 2024 a

Matteo Berrettini e Jannik Sinner hanno dato spettacolo. No, questa volta non sul campo di gioco. Ma durante la serata dei Supertennis Awards 2024, l'evento a Milano presentato da Piero Chiambretti. Il numero uno al mondo è scoppiato a ridere quando l'amico e collega è sbottato scherzosamente dopo una sua risposta. Berrettini, infatti, non è riuscito a trattenersi: "Ma che caz*** dici?".

"Battere un amico dispiace... o no?", ha domandato Piero Chiambretti a Jannik Sinner indicando al contempo Berrettini lì al suo fianco. "Sempre", ha replicato l'altoatesino. Ma a quel punto, Berrettini si è sentito in dovere di smentire Sinner: "Ma che cazz*** dici!". Il tennista, con la sua risposta, ha voluto mandare un chiaro messaggio al numero uno al mondo: 'Non solo mi batti, ma ti prendi anche gioco di me'. Ovazione del pubblico.

Il conduttore piemontese ha poi rivolto una domanda "piccante" allo stesso Matteo Berrettini. Chiambretti ha domandato al tennista: "Lei la chiamano il martello, 'hammer... cosa martella?". L'azzurro, in evidente imbarazzo, si è sottratto alla domanda e ha risposto: "Passi a Sinner...". Sui social in tanti hanno apprezzato le domande sui generis di Chiambretti: "Comunque Chiambretti è un grande! Solo lui poteva chiedere cosa martellasse Berrettini".