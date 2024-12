Ferrari, mazzata al Gp di Abu Dhabi, Leclerc partirà ultimo, clamoroso nelle qualifiche

07 dicembre 2024 a

Si mette male per la Ferrari la difficile rincorsa al titolo mondiale Costruttori di Formula 1, che vede il team di Maranello secondo a 619 punti, 21 in meno della McLaren capolista.

Al termine del Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, lo spagnolo della Rossa Carlos Sainz che conquista il miglior tempo fermando il cronometro ad 1'22"985. Primo tempo per il pilota della Ferrari, che riesce a mettersi dietro la Red Bull di Max Verstappen e la Haas di Nico Hulkenberg, distanti rispettivamente soli tredici e cinquantacinque millesimi dal crono dello spagnolo.

Risvolto clamoroso per quel che riguarda l'altra Ferrari di Charles Leclerc, che al suo ultimo tentativo era riuscito a far segnare la miglior prestazione, poi cancellata dalla direzione gara per track limits. Eliminato il monegasco, che dovrebbe dunque partire ultimo domani in seguito alla penalità di dieci posizioni per la sostituzione del suo pacchetto batteria. Esclusi dal Q3, oltre al ferrarista, Stroll su Aston Martin, Magnussen su Haas, Tsunoda e Lawson su Racing Bulls.