Paulo Fonseca, è ufficialmente terremoto-Milan: "Dico sempre la verità e non mi nascondo..."

14 dicembre 2024 a

a

a

"La scelta di parlare pubblicamente? Prima cosa: io parlo e dico sempre la verità. È difficile nascondere ciò che io sento dopo la partita. Penso che io debba essere sempre onesto. Penso poi che ci siano messaggi importanti da far passare. Ovviamente voi non siete dentro e non sapete tutto, ma io ho avuto questa necessità". Paulo Fonseca è tornato a parlare dopo lo sfogo durissimo post Stella Rossa. E non è indietreggiato neanche di un millimetro.

In occasione della conferenza stampa pre-Genoa, l'allenatore portoghese ha spiegato quanto accaduto dopo la Champions. "Dopo la partita, siamo arrivati in spogliatoio e penso che tutti abbiano avuto la stessa sensazione - ha dichiarato Fonseca -. Per me è stato positivo, un primo step per capire ciò che è successo. La squadra ha lavorato, l'atmosfera è buona come sempre. Siamo una famiglia e - ha poi aggiunto - dobbiamo risolvere il problema dentro lo spogliatoio, l'abbiamo fatto.

Maignan guida la rivolta contro mister Fonseca: cosa pubblica sui social, Milan fuori controllo | Guarda

"Non sono preoccupato di ciò che pensano gli altri - ha proseguito -. Se lo fossi sarebbe difficile lavorare. Tutti hanno un'opinione, ma io sono qui e so come si vive all'interno. Vedo i giocatori tutti i giorni e non posso vivere in funzione del pensiero altrui".