Carlos Alcaraz, la 'proposta indecente' a Carlo Ancelotti: un siluro contro Mbappè?

26 dicembre 2024 a

a

a

Carlos Alcaraz si prepara per una nuova stagione di tennis, ma prima di volare in Australia, dove cercherà di conquistare il titolo degli Australian Open detenuto da Jannik Sinner, il giovane fenomeno spagnolo si è concesso un momento da tifoso. Grande appassionato del Real Madrid, Alcaraz ha trascorso una giornata indimenticabile incontrando i calciatori della sua squadra del cuore e scambiando battute con il tecnico Carlo Ancelotti.

Il tennista, che al momento si trova in Spagna per gli ultimi allenamenti prima della partenza, è stato protagonista di un video condiviso sui canali social del club madrileno. Nel filmato, Carlos accoglie uno a uno i giocatori del Real, scambiando saluti calorosi e qualche abbraccio con i più appassionati di tennis, come Luka Modrić e Jude Bellingham.

Uno dei momenti più divertenti della giornata è stato il breve dialogo tra Alcaraz e Carlo Ancelotti. Nel video, si vede il tecnico italiano attendere il suo turno per salutare il giovane talento. Dopo uno scambio cordiale, Ancelotti, con la sua consueta signorilità, chiede ad Alcaraz se abbia mai giocato a calcio.

"Potevanon farlo": Inter travolge Lazio, la bordata dell'ex contro Simone Inzaghi

E a quel punto, lo spagnolo spiega di essere bravo anche col pallone. Dunque a stretto giro aggiunge: “Io sono un’ala sinistra, taglio dentro e provo il tiro a giro.” La risposta, accolta con una risata da parte di Ancelotti, fa riferimento ironico a una posizione in cui il Real può già contare su talenti come Vinícius Jr. e Kylian Mbappé. Insomma, Carlos Alcaraz si propone a Re Carletto: è pronto per il Real Madrid.