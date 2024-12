Milan, da Fonseca a Conceiçao: "Toppa peggio del buco", chi sgancia la bomba

30 dicembre 2024 a

L’esonero di Paulo Fonseca per Sergio Conceição non ha convinto nelle modalità Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha commentato così la notizia dell’esonero del passato tecnico della Roma per l’arrivo, previsto per oggi pomeriggio, dell’ex allenatore del Porto: "Se in estate hai Conte o De Zerbi sotto Casa Milan e scegli Fonseca significa che non conosci la Serie A e non conosci il valore del Milan — ha detto Criscitiello — Conceiçao, quando la toppa è peggio del buco".

Intanto Fonseca, nel suo ultimo giorno da allenatore del Milan — il comunicato dell’esonero è arrivato solo stamattina, nonostante la decisione sia stata confermata dopo la sfida con la Roma — ha salutato tutti con grande garbo, a dimostrazione del signore che è stato.

Uscito da Milanello, dove ha raccolto le sue cose, il portoghese ha ricevuto i complimenti di un tifoso: “Sei un signore, Fonseca”. Poi ai microfoni di Sky ha detto: “Un abbraccio a tutti per il sostegno, il rispetto, è stato un orgoglio essere l’allenatore del Milan. Se ho salutato la squadra? Sì, l’ho fatto”.

Con garbo e maestria Fonseca ha salutato il suo Milan, con una dirigenza fallimentare che lo ha lasciato solo domenica sera, quando l’allenatore è andato in conferenza stampa dopo il pari con la Roma ignaro di quale fosse il suo futuro. Ora un po’ di relax poi una nuova esperienza, che sarà sicuramente lontano da Milano.