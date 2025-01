Jannik Sinner e il clamoroso menu di Capodanno: milionario? No, cosa ha mangiato

Roberto Tortora 02 gennaio 2025 a

Dal 10 giugno scorso è il numero 1 del tennis mondiale e, ora che la nuova stagione è alle porte, difendere il primato non sarà una passeggiata per Jannik Sinner. Prima di rituffarsi nella mischia e ripartire dall’Australia, lì dove ha vinto il suo primo Slam, il campione altoatesino ha festeggiato San Silvestro a casa di amici. Una festa monegasca, in cui il tennista italiano ha condiviso l’ultima notte dell’anno con Antonio Giovinazzi, anche lui residente a Monte-Carlo. Un cenone in piena regola e, a testimoniare la serata insieme, c’è anche un bel post pubblicato proprio dal pilota endurance della Ferrari, vincitore con una vettura di Maranello della 24 Ore di Le Mans del 2023.



Dieci foto in cui si vede Sinner ospite a casa di Giovinazzi, che ha servito ai suoi ospiti lasagne come primo e un mini-hamburger come secondo, oltre un antipasto e al dolce. Non solo Sinner, però, tra i commensali illustri. Con lui altri due atleti:: l'altro pilota Ferrari Alessandro Pier Guidi ed il ciclista Giulio Ciccone. Insieme hanno organizzato un party in casa, senza troppi eccessi. Jannik, su tutti, è il più scatenato con tanto di trombetta in bocca per strombazzare l’arrivo del 2025.

Ora, però, si ricomincia sul serio, Jannik partirà già nelle prossime ore per l'Australia. Il 7 gennaio sarà in campo per un match d'esibizione contro Alexei Popyrin a Melbourne Park, alle 6 del mattino (ora italiana), nell’ambito della Opening week degli Australian Open. Il primo Slam stagionale, dove arriva da campione in carica, comincerà invece il 12 gennaio 2025. Assente eccellente al cenone di capodanno? Anna Kalinskaya. Con la russa il rapporto si era incrinato già alle Atp Finals di Torino. Poi lui è volato a Miami per festeggiare con lei il suo compleanno. Ma le feste le hanno trascorse da separati.