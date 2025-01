Pioli ha nostalgia del Milan? Per nulla: ecco con quale auto lo hanno beccato...

05 gennaio 2025 a

La Supercoppa "è una grande opportunità, sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita". Così il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders nel corso della conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l’Inter a Riyadh, in Arabia Saudita. "Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League, è una buona possibilità di cambiare le cose", ha aggiunto il mediano olandese.

Tornando alla semifinale contro la Juventus, Reijnders ha dichiarato: "Nel primo tempo non siamo stati abbastanza aggressivi nel pressing e non prendevamo rischi con la palla. Nella ripresa abbiamo dimostrato che potevamo fare di più, creando più occasioni". "Penso che dobbiamo guadagnare sempre più fiducia e battere la Juve ci ha dato una bella spinta in tal senso. Dobbiamo sentirci come una famiglia e quello è stato un bel segnale", ha dichiarato. Infine sull’aver rivisto Pioli. "È stato bello, abbiamo scherzato. Avete visto cosa mi ha detto, per me è stata una buona stagione anche se ho avuto meno occasioni di andare in porta. Quest’anno gioco più avanti". E proprio Pioli in Arabia si gode letteralmente la vita. Dopo aver lasciato il Milan ha messo le mani su un contratto faraonico. E ora, come sostengono i bene informati, gira addirittura con un'auto personale, un bolide da 800 cavalli, una Bmw M3 da 800 cavalli.