Juventus, arriva Kolo Muani: ecco cosa sparisce a tempo record, subito giallo a Torino

16 gennaio 2025 a

a

a

Kolo Muani è un nuovo giocatore della Juventus. L’accordo mercoledì mattina, poi il viaggio del francese oramai ex Psg a Torino in tarda serata, dove è atterrato con un aereo. Si attende solo la firma sul contratto, mentre sono chiare le cifre dell’accordo: un prestito secco.

La cosa che ha suscitato sorprese per il nuovo calciatore, però, sono i video social del suo arrivo sparire sui canali ufficiali bianconeri, senza che nessuno ne sappia il motivo. C’è chi ha pensato male e chi, invece, ha pensato in un gesto di rispetto verso il calciatore. La verità è che i filmati sono stati rimossi come gesto di educazione e cortesia nei confronti del PSG, che mercoledì sera era impegnato nella partita di Coupe de France contro l’Espaly, vinta dalla squadra di Luis Enrique per 4-2.

Como, la bomba di Gianluca Di Marzio: il top-player nel mirino, è una rivoluzione

Mentre il Psg giocava, Randal Kolo Muani arrivava all'aeroporto Caselle di Torino, dopo cena. Questa mattina sono comparsi video e storie del calciatore arrivato allo Juventus Center per le visite mediche, prima di andare alla Continassa, abbracciare Thiago Motta e mettersi a disposizione dell’allenatore ex Bologna in vista della delicata sfida di campionato contro il Milan, all’Allianz Stadium.

"Lo vuole Ibrahimovic": Milan, un altro colpo pesantissimo dalla Premier League? | Guarda

Quest’anno con il Psg, Kolo Muani non ha brillato, realizzando 2 gol e 1 assist in 14 presenze. L'attaccante francese sarà già a disposizione per sabato così come Alberto Costa, il terzino destro classe 2003 proveniente dal Portogallo, precisamente dal Vitoria Guimaraes.