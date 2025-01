Adriano Panatta avvisa Sinner: "Ha solo il servizio, il resto è volgarità", chi viene massacrato

19 gennaio 2025 a

Adriano Panatta nella sua "telefonata" con Paolo Bertolucci commenta live quanto sta accadendo in questi giorni agli Australian Open. E match dopo match spiega anche quali sono, a suo dire, gli ostacoli per Sinner, i punti di forza di Jannik, ma soprattutto svela anche quali sono i falsi problemi per il nostro campione, ovvero quei campioni che di fatto sono solo chiacchiere e distintivo. Ma poi sul campo vengono travolti.

Insomma Panatta va a caccia dei Kyrgios che come dei ganassa qualunque cercano si spaventare il nostro numero uno ma che poi, una volta sul campo, quando giunge il momento decisivo fanno flop. Ed è il caso, secondo Panatta, anche di Ben Shelton che ha eliminato il nostro Lorenzo Musetti: "Voglio parlare di Shelton, è brutto, antipatico, volgare. A parte che ha una canotta che non si può guardare… Ogni volta fa tutte queste sceneggiate in campo, è una cosa insopportabile, io uno così volgare non l'ho mai visto in campo. Cosa ha Shelton? Un bel servizio… e il resto? Il resto è volgarità". Colpito e affondato. Insomma, come è nel suo stile, Panatta non risparmia nessuno. L'ex campione assoluto del tennis italiano conosce benissimo il campo e sa quali sono i punti deboli degli avversari degli azzurri...