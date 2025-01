Champions League: Bologna-B. Dortmund 2-1, Dillinga e Iling firmano la rimonta

21 gennaio 2025 a

Il Bologna rompe finalmente il ghiaccio in Champions League, ma è troppo tardi. La squadra di Italiano ha battuto per 2-1 in rimonta il Borussia Dortmund conquistando la sua prima vittoria nel girone. Tre punti che consentono al Bologna di salire a 5 punti, a -3 dal 24esimo posto occupato dal Manchester City impegnato domani in casa del Psg, ma non bastano per restare in corsa. Per le varie combinazioni il Bologna è aritmeticamente eliminato, ma i rossoblù escono a testa alta e resta la soddisfazione almeno di questa vittoria contro una delle squadre più blasonate in Europa.

Inizio shock per il Bologna, che dopo un quarto d'ora è sotto di un gol per effetto di un rigore trasformato da Guirassy con un delizioso cucchiaio che per poco Skorupski non riesce a intercettare. Penalty concesso per una ingenua trattenuta di Holm in area su Anton. Da quel momento in poi inizia un'altra partita, perchè la squadra di Italiano si riversa in attacco e sfiora a ripetizione il pareggio prima con Castro, poi con Ferguson e Orsolini (miracolo del portiere tededso Kobel) poi ancora con Castro alla mezzora. Prima dell'intervallo, però, proprio Orsolini si fa male ed è costretto ad uscire. Al suo posto entra Samuel Iling-Junior. Nel secondo tempo il Bologna insiste e si rende ancora pericoloso con Ndoye, in rovesciata. Il Dall'Ara spinge i ragazzi di Italiano, che alla fine riescono a sfondare il muro giallo e nel giro di due minuti ribaltano il risultato: al 71' pareggia Dallinga su assist perfetto di Odgaard, al 72' è Iling-Junior a segnare il 2-1 con un tap-in vincente su un tiro di Dallinga respinto da Kobel. E' festa al Dall'Ara, comunque anche se non serve per la qualificazione.