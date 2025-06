Zuppi, il cardinale frigna sull'8 per mille. Ma la norma la fece Conte

Il capo della Cei, il cardinale di Bologna Matteo Zuppi, smaltita la delusione del Conclave, torna all’attacco del governo, ma si fa un autogol. L’oggetto del contendere è, ancora una volta la ripartizione dei resti dell’8 per mille, cioè quei fondi che non vengono destinati direttamente a una confessione religiosa. Attacca Zuppi: «Esprimo delusione per la scelta del governo di modificare in modo unilaterale le finalità e le modalità di attribuzione dell’8x1000 di pertinenza dello Stato. È una scelta che va contro la realtà pattizia dell’accordo stesso, che ne sfalsa la logica e il funzionamento, creando una disparità che danneggia sia la Chiesa cattolica che le altre confessioni religiose firmatarie delle intese con lo Stato».

Alla polemica non ha resistito Matteo Renzi: «La scelta del governo di andare contro la Cei e contro la Chiesa Cattolica sull’8x1000 è l’ennesima dimostrazione di un modo di concepire le Istituzioni arrogante e sordo al confronto. È l’ennesimo colpo di testa del duo Meloni-Mantovano. Solidarietà al cardinal Zuppi e a tutti i Vescovi italiani».