Sonego si fa fregare da Shelton: delusione cocente. E spunta l'anatema di Panatta...

Si è fermata nei quarti di finale la bella avventura di Lorenzo Sonego agli Australian Open. L’azzurro è stato battuto in quattro set dallo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6. In semifinale Shelton sarà l’avversario del vincente tra Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur.

A Sonego resta il miglior piazzamento in un torneo Slam: mai infatti nella sua carriera aveva raggiunto i quarti. Si ferma i ferma dunque ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Sonego agli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Sulla Rod Laver Arena, il torinese, numero 55 Atp, è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton, 21esima testa di serie e 20esimo nel ranking mondiale, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4) in quasi 4 ore di match. Sfuma, dunque, l'ipotesi di una semifinale tutta italiana: sarà Shelton, infatti, a sfidare il vincente dell'incontro tra l'azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, e l'australiano Alex De Minaur, ottava testa di serie e beniamino del pubblico locale.

E su Shelton qualche giorno fa erano arrivate le parole di Adriano Panatta: "Voglio parlare di Shelton, è brutto, antipatico, volgare. A parte che ha una canotta che non si può guardare… Ogni volta fa tutte queste sceneggiate in campo, è una cosa insopportabile, io uno così volgare non l'ho mai visto in campo. Cosa ha Shelton? Un bel servizio… e il resto? Il resto è volgarità". A quanto pare l'anatema non ha avuto effetto...