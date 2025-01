Nick Kyrgios entra nella rissa: "La peggiore uscita mai vista", con chi se la prende

23 gennaio 2025 a

La decima sconfitta in dieci partite di Alex De Minaur contro Jannik Sinner, caduta nei quarti di finale degli Australian Open, non è passata inosservata. Il match, dominato in tre set dal numero uno azzurro, ha riacceso il dibattito sui precedenti tra i due tennisti, che vedono l’australiano in netta difficoltà contro Sinner.

Tra le tante reazioni online, spicca quella del blogger Pavvy G, che non ha risparmiato critiche al tennista di casa: "De Minaur ha zero fiducia di poter competere con Sinner, figuriamoci di poterlo battere. Brutta prestazione da parte sua", ha scritto su X. A rispondergli lo stesso tennista australiano, piuttosto piccati: "È un peccato che tu non sia mai diventato un giocatore abbastanza bravo da poter affrontare Jannik. Sono sicuro che avresti ottenuto risultati migliori e avresti saputo come batterlo".

Il botta e risposta ha attirato altre reazioni e altri commenti da parte degli utenti. Ma a far discutere, ancora, è l'utente Pavvvy G, che non si è sfilato e, anzi, ha rincarato con un video e, il giorno successivo, con un nuovo post: "L’establishment del tennis si preoccupa più di un giocatore che ha distolto l’attenzione dalle sue scarse prestazioni, che di due numeri uno positivi a test antidoping ma a cui è ancora consentito giocare".

A questo punto, nella polemica ci si è buttato il solito Nick Kyrgios, sempre pronto a sparare sentenze sui social. Un utente, infatti, aveva scritto: "De Minaur non sarebbe nemmeno in top 100 in un'altra epoca". Kyrgios, connazionale di De Minaur, ha risposto tranchant: "Questa potrebbe essere la peggiore uscita mai vista". Forse, l'unica cosa sensata detta da Kyrgios da tanto tempo a questa parte.