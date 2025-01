Sergio Conceiçao e "l'inferno" di Leao: cosa accade quando è in campo

23 gennaio 2025 a

Un gol pesantissimo che piazza il Milan tra le prime otto in Champions (significherebbe accesso diretto agli ottavi), con una giornata ancora da disputare. I rossoneri, a fatica, sono riusciti a passare per 1-0 contro il Girona a San Siro, ci ha pensato un ottimo Rafa Leao, bravo al 37’, con una azione personale, a sfondare la porta. A fine partita, poi, il portoghese ha risposto alle parole di apprezzamento che dai microfoni di Amazon Prime gli sono stati rivolti per il suo atteggiamento in campo: "Sto cambiando mentalità, è una cosa che non facevo da un un po' di anni — le sue parole — Il mister sta qui vicino a me (scoppia a ridere, ndr). Sto cercando di cambiare e lui che è arrivato adesso mi ha messo questo in testa. Poi nel primo tempo quando sono stato vicino a lui sembra un inferno, ma è una cosa buona".

Un messaggio chiaro di come Conceição lo segua in campo e negli allenamenti, senza staccarsi mai da lui: "Lui sta portando questa mentalità a tutti, per me individualmente sto crescendo perché è una cosa che mi manca e posso aiutare la squadra, così in contropiede sono più vicino ai compagni e poi in campo aperto posso andare a puntare gli avversari”, ha poi aggiunto Leao. Le differenze rispetto alla passata gestione Fonseca “è più una questione di libertà, l'allenatore mi lasciava più libero davanti e compensavamo in altro modo — le parole dell’ex Lille — Con Conceição c’è un altro modo di pensare, perché io devo tornare, perché c'è un altro modo di difendere, più pressanti e più compatti. Farò sempre quello che mi chiede il mister ed è anche una cosa buona perché anche fisicamente sono più forte in campo aperto".

Secondo il suo allenatore, Rafa Leao deve essere più cattivo in zona gol: "Mi ha messo l'obiettivo e quando vado due tre volte davanti alla porta devo prenderla e fare male — ha concluso il giocatore — In Champions non abbiamo tante opportunità e dobbiamo sfruttarle, voglio avere numeri alti come i big. Il mister da quando è arrivato mi ha fatto capire che mi vuole aiutare e che devo trascinare la squadra e portarla avanti ed è quello che sto facendo. Devo dare al tecnico un ritorno.