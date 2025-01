Jannik Sinner, Matteo Berrettini da Mattarella: "Chi ci ha aiutato un pochino", la frase virale

29 gennaio 2025 a

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2024 e della Coppa Davis 2024. Lo comunica una nota. Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e gli atleti della squadra italiana, Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Al termine dell'incontro il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti.

Matteo Berrettini, memore del trionfo di Malaga, ha voluto ricordare il suo più importante compagno di squadra. Nel corso del suo intervento al Quirinale ha infatti citato Jannik Sinner, sottolineando come senza di lui sarebbe stato assai difficile conquistare la seconda Coppa Davis consecutiva. "C'è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino”, ha detto l'azzurro.

"c'è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino" matteo sarai per sempre IL sinnerista

"Sinner? L'ho citato perché è un grandissimo del tennis italiano, in Coppa Davis è stato importante, ho giocato in doppio con lui - ha spiegato Berrettini -. Australian Open? L'ho sentito dopo la finale, gli ho fatto i complimenti, immagino sia contentissimo. In Coppa Davis abbiamo dimostrato la forza della squadra e del gruppo che è stata fondamentale. È ovvio che Jannik sarà importantissimo averlo nella prossima Coppa Davis. Cosa è cambiato quest'anno qui al Quirinale? Che non c'è Jannik... ho più certezze ma nello stesso tempo c'è da lavorare duro e impegnarsi per sollevare qualche trofeo", ha aggiunto.