Europa League, Roma e Lazio passano il turno: possibile derby agli ottavi

La Roma supera l'Eintracht Francoforte e si qualifica per i playoff di Europa League. Nel match dell'Olimpico i giallorossi di Claudio Ranieri domano i tedeschi (terzi in Bundesliga), riuscendo a passare in vantaggio al 44' del primo tempo: cross di Gianluca Mancini dalla destra che trova il tiro al volo di Angelino. Il pallone viene deviato da Tuta ma il gol è tutto dello spagnolo. Nella ripresa la Roma cresce in intensità e al 69' raddoppia con Shomurodov (subentrato a uno spento Dovbyk) servito da Soule (entrato al posto di Saelemaekers, ammonito). L'uzbeko viene innescato in velocità e trafigge Trapp dopo un rimpallo. La Roma chiude la prima fase al 15esimo posto con 12 punti.

Sconfitta indolore per la Lazio, che perde in casa del Braga ma riesce comunque a chiudere da prima in classifica la prima fase dell'Europa League. Per i biancocelesti 19 punti come l'Athletic Bilbao ma la Lazio ha una migliore differenza reti. Il match in terra portoghese, nei fatti, si chiude al 6' del primo tempo, quando Horta trafigge Mandas su assist di Gomez. Gli uomini di Baroni provano a evitare la sconfitta nel finale del match ma non basta. Beffa per il Braga: la vittoria di oggi non è sufficiente per accedere ai playoff.