Champions League, ecco il sorteggio: Milan con Feyenoord, Juve-Psv, Atalanta-Brugges

Sorteggio per i playoff della nuova Champions League. Tanta fortuna per le italiane. Il motivo? Nessun derby, almeno in questa fase. La Juventus affronterà ai playoff di Champions League gli olandesi del Psv. Questo l'esito del sorteggio di Nyon. La gara di andata è in programma l'11-12 febbraio, il ritorno il 18-19 febbraio. In caso di passaggio del turno i bianconeri se al vedranno con Arsenal o Inter. Si profila dunque un derby d'Italia agli ottavi.

Il Milan affronterà ai playoff di Champions League gli olandesi del Feyenoord. Questo l'esito del sorteggio di Nyon. La gara di andata è in programma l'11-12 febbraio, il ritorno in casa a san Siro il 18-19 febbraio. In caso di passaggio del turno i rossoneri se la vedranno con Arsenal o Inter. Si profila dunque il derby di Milano agli ottavi. L'Atalanta affronterà ai playoff di Champions League i belgi del Bruges. Questo l'esito del sorteggio di Nyon. La gara di andata è in programma l'11-12 febbraio, il ritorno in casa il 18-19 febbraio. In caso di passaggio del turno i bergamaschi affronteranno il Lilla o l'Aston Villa.

"E' un format nuovo, inedito e adrenalinico. Noi siamo arrivati quarti (nella fase campionato, ndr) e siamo in una situazione molto interessante, ma con due squadre italiane che si potrebbero incontrare tra di loro. Ecco in questo sicuramente potremmo essere maggiormente tutelati". Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta in occasione del convegno 'Il Calciomercato: un'opportunità per i club e per la Football Industry' organizzato in collaborazione con Banca Ifis' a Milano, a margine del calciomercato, a proposito del nuovo format della Champions League.