Gigio Donnarumma, Luis Enrique lo affonda: "Rinnovo? La mia opinione non conta"

Gigio Donnarumma rinnova o meno col Psg? Non si sa ancora se il suo destino sarà ancora sotto la Tour Eiffel oppure no. E non lo sa neanche Luis Enrique, che non può dire la sua su una sua permanenza o meno. E le voci in Francia parlano già del dopo-Gigio, con il chiacchiericcio sul presunto interessamento del club per Lucas Chevalier del Lille, in ottica Nazionale come vice Maignan.

Luis Enrique ha detto così in conferenza stampa, in previsione della Coppa di Francia contro il Le Mans: “Dal momento che la sua voce è importante, chiederà che venga attivata l’estensione del contratto?”, è stata la domanda del giornalista. Lui però ha tagliato corto: "La mia opinione non conta”, ha risposto in maniera stringata. E ancora: “Dalla scorsa stagione abbiamo fatto il mercato insieme alla direzione sportiva, al presidente, e abbiamo migliorato la squadra — ha aggiunto — A volte può sembrare che non ci sia abbastanza spazio per tutti. Ma abbiamo fatto qualcosa che stavamo cercando… ovvero creare concorrenza".

E concorrenza è quella che ha provato lo stesso Donnarumma che non è mai riuscito veramente a convincere l'allenatore spagnolo. E sul futuro nulla è così certo, con le voci di mercato che vogliono il ritorno del portiere in Italia, con dietro la suggestione Inter: "Questa domanda va rivolta alla dirigenza sportiva — ha concluso — Non risponderò a queste voci, voglio restare concentrato sul nostro obiettivo, che è restare in corsa in tutte le competizioni".