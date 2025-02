Jannik Sinner da Mattarella? Monaco spiana tutti: "Viaggia nella notte tra il 27 e il 28. Di cosa parliamo?"

06 febbraio 2025 a

a

a

Il gesto di Jannik Sinner di rifiutare l’invito al Quirinale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha suscitato più di una reazione. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha preso le difese del 23enne pusterese: “Siamo un popolo meraviglioso, unici in questo — le sue parole — Non siamo abituati ad avere un fenomeno internazionale ed è questo il focus che manca a qualche intellettualoide o giornalista. Questa volta è totalmente pretestuosa la polemica, perché lui fa la finale domenica e si doveva fermare a Melbourne lunedì per tutto il giorno. Viaggia nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio, ma di cosa stiamo parlando? Se poi questo ogni volta che vince deve andare al Quirinale o da un’altra parte…“, ha dichiarato Monaco.

E ancora: “L’unico appunto che mi viene da fare, come alle Olimpiadi di Parigi, è la motivazione medica che stona un pochino. Poteva dire di non farcela, visto quanto ho sostenuto fisicamente e mentalmente in Australia — ha aggiunto — Nessuno si sarebbe offeso. In questo modo ha lasciato spazio ai suoi compagni, perché ci fosse stato lui avrebbe tolto anche la scena. Del resto, nessuno dei giocatori italiani ha avuto da eccepire. Lo fanno invece Gramellini o chi per lui…“.

"A 12 anni persi una finale contro di lui. E dopo la partita....". Sinner? Il gesto che svelò il suo futuro

“Comprendo poi che quando è un fatto eccezionale sia doveroso organizzare un incontro al Quirinale, ma quando diventa prassi o quasi — ha concluso la voce di Eurosport — Dobbiamo capire che questo è un campione di tutti, con uno spessore e una mentalità internazionali, che non significa che non sia fiero di essere italiano, perché anche questo ho letto…Sinceramente, parlare di queste cose dopo che ha vinto lo Slam mi ha fatto cadere le braccia. Allora, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti che erano a Linz e, avendo perso il giorno prima, avrebbero avuto il tempo materiale per essere presenti? Per cui, era anche non vero che mancasse solo Sinner. Incastrare queste cerimonie è complesso. Francamente, sapendo che è uno che va in fondo ai Major, pensare che lui dovesse essere mercoledì 29, tornando il giorno prima…Ennesimo non caso”.