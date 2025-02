Juve, Vlahovic umilia Gatti: "Ma cosa fa? Guarda la palla?". Il video della frase rubata

08 febbraio 2025 a

a

a

Tutti in piedi per Kolo Muani, il nazionale francese che ha letteralmente ribaltato la Juventus mettendo a segno la bellezza di 5 reti in 3 partite. L'attaccante in prestito oneroso dal Paris Saint Germain con una doppietta provvidenziale ha consentito ai bianconeri di vincere in casa del Como in extremis. L'exploit dell'ultimo arrivato ha fatto felice Thiago Motta ma ha anche evidenziato il vero e proprio caso che terrà banco alla Continassa da qui al prossimo mercato estivo: Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo, di gran lunga il più pagato in rosa e unico, vero asset economico in mano a Cristiano Giuntoli, è entrato in una spirale negativa. L'allenatore italo-brasiliano proprio non lo vede e l'ha tenuto tutto il tempo in panchina anche al Sinigaglia. La scusa del turnover in vista dei prossimi impegni probanti tra Champions League e campionatonon convince. E lo stesso atteggiamento dell'ex Fiorentina, approdato a Torino tre anni fa esatti per la bellezza di 70 milioni di euro più altri 10 di bonus non aiuta.

Kolo(sso) Muani, doppietta con rigore all'ultimo respiro: la Juve la spunta a Como

Le telecamere di DAZN lo hanno pizzicato mentre sul risultato di 1-1 si sfogava con il portiere di riserva Perin per una giocata del loro compagno Federico Gatti. "Ehi, io non capisco Gatti cosa fa - dice il numero nove bianconero - Non guarda l'uomo. Abbiamo preso quell'azione nel secondo tempo, palla lunga e lui guarda la palla. Cosa fa? Guarda la palla! Metti il corpo, non possono spostarti altrimenti diventa giallo". Il nervosismo evidente, anche a fronte della concorrenza spietata di Kolo Muani e di un rendimento in campo fin qui con più ombre che luci (pur a fronte di 8 gol in 19 presenze in campionato, 13 in 28 totali) rischia dunque di spingerlo inesorabilmente sempre più fuori dal progetto Motta-Juve.