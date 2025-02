Juve, bufera su Giuntoli: "A Sanremo mentre la squadra soffre!". La clamorosa svista scatena il caos

13 febbraio 2025 a

Il Managing Director Football della Juve, Cristiano Giuntoli, è finito nella bufera senza fare nulla. In molti hanno preso di mira una foto legata alla sua presenza a Sanremo, quando in realtà era risalente allo scorso anno.

Tanti tifosi sui social si sono scatenati contro di lui pensando che fosse alla kermesse canora invece di essere alla partita di Champions League contro il Psv, vinta per 2-1 dalla Juve, nel match valido per l’andata dei playoff. I bianconeri sono gli unici tra le italiane ad aver vinto, considerando il (polemicissimo) k.o. dell’Atalanta — arrivato nel finale con un rigore inventato concesso da Halil Umut Meler per il leggero tocco di Hien su Nilsson — e quello deludente del Milan a Rotterdam contro il Feyenoord.

Su X è divampata la rabbia contro Giuntoli: “Mentre la Juve sta soffrendo contro il Psv Giuntoli sta a Sanremo a non fare un c**zo. Che vergogna”, è il pensiero di un tifoso bianconero. Un altro ha aggiunto: “Giuntoli non è presente alla partita di Champions League. Invece è a Sanremo!”. A corredo di tutti questi post c’è una foto che ritrae proprio il dirigente juventino in platea all’Ariston, in un impeccabile completo blu. La verità, però, è che i tifosi che hanno criticato Giuntoli hanno commesso una gran bella gaffe, essendo la foto datata. Nell’immagine, infatti, si nota la presenza di Amadeus, che fino all’anno scorso è stato direttore artistico. Per i tifosi più scettici, c’è un altro dettaglio, impossibile da contestare, che conferma la presenza di Giuntoli a Torino: l’intervista che gli ha fatto Sky Sport poche ore prima della partita all’interno dello stadio. Insomma, un bel ‘granchio’ per i contestatori del dirigente.