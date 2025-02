22 febbraio 2025 a

a

a

Termina 1-0 la partita a San Siro tra Inter e Genoa, match valido per la 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri vincono grazie al gol di Lautaro Martinez al 78' di testa su angolo. Momentaneamente l'Inter torna prima in classifica con 57 punti a +1 sul Napoli, che scenderà in campo domani a Como.