Torino-Milan, le sconcertanti parole di Conceiçao: "Volevo dire una cosa veramente di cuore"

23 febbraio 2025 a

a

a

La sconfitta del Milan a Torino è di quelle devastanti. La Champions si allontana e i rossoneri ormai navigano a metà classifica. E così, Sergio Conceiçao si sfoga in conferenza stampa: "Volevo dire una cosa veramente di cuore – attacca Conceiçao, discostandosi dalle domande ricevute dai giornalisti e puntando le dita sul tavolo per dare forza ai concetti – Per noi oggi non è finita la stagione! Noi stiamo qua forti forti tutti insieme, a lavorare tutti insieme per arrivare alla fine della stagione e avere l'obiettivo che vogliamo che è il quarto posto. Per questo vi garantisco che sono qua a lavorare giorno e notte, se ho bisogno di stare là a Milanello, a dormire là, non mi frega niente, perché saremo là competitivi fino alla fine per arrivare al quarto posto".

E ancora: "Noi facciamo il nostro lavoro, dopo ognuno noi… Io prendo tutte le responsabilità davanti a voi, davanti a tutti i tifosi, perché io sono la faccia della squadra. Dopo noi dentro gli spogliatoi dobbiamo, ognuno di sé, prendere le sue responsabilità, l'orgoglio la voglia di arrivare alla fine della stagione, ma veramente sentito. Sennò possiamo parlare 10 ore e rimane sempre le stesse la stessa cosa".

Infine ha aggiunto: "Ognuno di noi, parlo chi è là dentro al Milan, principalmente noi in spogliatoio, dobbiamo guardarci in faccia e vedere che cosa non sta andando. Perché non vale la pena dire atteggiamento… atteggiamento cosa? È l'orgoglio di capire che siamo andati fuori dalla Champions League e vogliamo raggiungere questo obiettivo, l'orgoglio e la voglia, e lavorare ancora di più, andare a casa e pensare che domani c'è l'allenamento e dobbiamo dare il meglio di noi stessi. È quello, e secondo me la strada sarà più facile". Intanto si vocifera sui social, nei gruppi che seguono da vicino il Milan, di una lite furibonda con Leao nello spogliatoio e di voci di possibili dimissioni da parte del tecnico.