Premier League, si infiltra tra i tifosi del City: salvato all'ultimo dal linciaggio, immagini forti

Attimi di puro terrore per un tifoso del Liverpool, quando domenica scorsa quando ha deciso di infiltrarsi nel settore dei tifosi del Manchester City all'Etihad Stadium. Nonostante il tentativo di passare inosservato indossando un giubbotto nero anonimo, il tizio è stato scoperto. Nel giro di poco tempo la situazione si è fatta tesissima, col rischio di essere aggredito brutalmente. Il tutto è stato filmato in un video diventato virale sui social, immagini che mostrano l'assalto dei tifosi del City e l'intervento degli steward, che lo hanno letteralmente salvato,

Il tifoso dei Reds (che si sono imposti per 2-0 in trasferta su un City sempre più allo sbando) ha commesso l’errore di acquistare un biglietto non destinato al settore ospiti, ritrovandosi così circondato dai tifosi del Manchester City. Una scelta rischiosa, anzi rischiosissima. E quando il tifoso si è in qualche modo tradito, ecco scoppiare il caos.

Come detto, soltanto l’intervento tempestivo degli steward ha impedito che la situazione degenerasse: sono riusciti a proteggerlo da molteplici tentativi di aggressione. L'episodio ha innescato un'aspra polemica, molteplici le condanne ai tentativi di violenza (l'uomo ha rischiato di essere linciato). Altre critiche, invece, hanno riguardato il controllo sulla vendita dei biglietti: come mai un tifoso del Liverpool si trovava in quel settore?