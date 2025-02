Jannik Sinner, clamoroso: ecco dove si allenerà fino alla fine della squalifica

26 febbraio 2025 a

a

a

Jannik Sinner è pronto a ripartire. A dieci giorni dall’accordo con la Wada sui tre mesi di sospensione per il caso Clostebolel e dopo essersi ritemprato nella sua Sesto Puteria e alle sfilate di Milano il campione dell’Australian Open tornerà nel prossimo fine settimana agli allenamenti in vista del ritorno in campo previsto a maggio agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. Fino al 13 aprile quando potrà tornare all’attività di allenamento ufficiale, il 23enne altoatesino lavorerà sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club.

Il circolo monegasco è un club privato e quindi allenandosi in quelle strutture, quelle che frequenta abitualmente, non infrangerà l’articolo 10.14.2 del Codice della Wada che prevede che l’atleta sospeso possa allenarsi ma non in un luogo collegato a un’associazione nazionale, all’Atp, all’Itf, alla Wta o ai tornei del Grande Slam. Montecarlo sarà la sua base almeno fino al 5 aprile quando inizierà il torneo Atp Masters 1000 che si concluderà il 13. In quei giorni Sinner si sposterà con ogni probabilità a Marbella in Spagna.

"Gli Slam son desideri": Jannik Sinner, strepitoso schiaffo a Krgios: in piazza a Fano... | Guarda

Al fianco del pusterese il coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. A loro il compito di mettere a punto il numero uno del mondo da punto di vista tecnico e fisico con l’obiettivo di tornare subito a vincere sul ’rossò di Roma e del Roland Garros.