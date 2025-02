Juventus, Thiago Motta nella bufera: "È sempre la stessa storia", cosa gli scappa di bocca

27 febbraio 2025 a

Thiago Motta è stato il primo a riconoscere il fallimento clamoroso della sua squadra in questa stagione. La Coppa Italia, con l'eliminazione della Juventus in casa contro l'Empoli, è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Prima, infatti, si ricordano l'uscita anzitempo dalla nuova Champions League per mano del Psv - non proprio una big europea -, e la pareggite, che ha estromessa la Vecchia Signora dalla corsa scudetto e l'ha costretta agli straordinari per acciuffare il quarto posto.

L'italo-brasiliano, nella conferenza stampa post Empoli, ha detto di provare "vergogna" per la prestazione dei suoi ragazzi. L'ex Bologna ha rimarcato l'importanza di non sbagliare atteggiamento quando si scende in campo e il prestigio della maglia bianconera, indossata da alcuni dei più grandi calciatori di tutti i tempi. "Non c'è nessuno che possa dire che ha dato il suo massimo. Tutto il resto è riempire le cose - ha spiegato -, non c'entra niente".

"È sempre la stessa storia… sempre la stessa storia – ha spiegato a un giornalista che aveva posto l'accento sulle scelte di formazione -, perché sì… perché no… ha fatto o non ha fatto… prima, dopo… sono tutte cag*te". E torna all'assunto iniziale: "Manca atteggiamento, manca comportamento di squadra vera. Questo è ciò che è mancato in campo, da parte di tutti".