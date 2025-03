Milan, "Ibrahimovic contro Furlani: toccato l'apice". Le peggiori indiscrezioni

01 marzo 2025 a

Al Milan "manca la squadra", sostengono molti esperti sottolineando come i talenti che pure in rosa ci sono sembrino giocare ognuno per proprio conto. Ma forse, suggerisce un retroscena di Dagospia, non c'è compattezza nemmeno tra i dirigenti, divisi in clan.

Secondo il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino, "la tensione fra Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani ha toccato l’apice", sotto il peso di una stagione che sta virando verso il tragico (sportivamente parlando) tra "valzer di allenatori, episodi da circo in campo e tifosi che preparano la contestazione domenica contro la Lazio".

Il carico di veleno di Dago è notevole: Ibra sarebbe schierato con il patron Gerry Cardinale, mentre a Furlani, l'amministratore delegato, "risponde la struttura ufficiale del Milan". Le due fazioni "non si parlano, anzi provano ognuna a dare la colpa all’altra della madre di tutti gli errori fatti". Si parte dal mancato ingaggio di Antonio Conte per la panchina la scorsa estate, l'aver puntato su Paulo Fonseca e poi, a cascata, aver deciso di farlo saltare per poi scegliere un sergente di ferro come Sergio Conceiçao, profilo opposto al suo connazionale e che si sta rivelando, ormai, poco più di un mero traghettatore.

"E' probabile che in estate qualcuno salterà, se non tutti. Ma chi?", si domanda sibillino Dagospia, secondo cui "Cardinale si fida di Ibra nonostante i mille errori e la comunicazione delirante", mentre Furlani "gode della fiducia di Paul Singer, che con la sua Elliott è di fatto il padrone ombra del Milan fin dai tempi di Mister Li".