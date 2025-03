Jannik Sinner, le parole pesantissime dell'ex coach: "È da molto tempo che non ci sentiamo"

02 marzo 2025 a

Jannik Sinner è stato costretto a fermarsi per tre mesi. I suoi nemici, invece, sono inarrestabili. Dopo il patteggiamento tra il numero uno al mondo e l'agenzia mondiale anti-doping, in tanti sono usciti allo scoperto per ridere e gioire sulle disgrazie del più forte di tutti. A cominciare da Nick Kyrgios, che in realtà non aveva mai smesso di prendersela con lui.

Nei giorni scorsi, la Laureus Accademy, una sorta di Oscar del mondo dello sport, aveva ritirato la nomination dell'azzurro proprio per le vicende legate al caso Clostebol. E l'australiano ne aveva approfittato per commentare così: "Beh, credo che sportività significhi rispettare le regole".

I continui attacchi contro Jannik Sinner hanno scatenato lo sdegno dei suoi sostenitori. Tra questi c'è anche Riccardo Piatti, storico allenatore dal quale il numero uno al mondo si è separato nel febbraio 2022. "Adesso può prepararsi per vincere gli altri tre Slam - ha detto -. Conosco molti giocatori e non sono mai tutti uniti. È impossibile. Non sono sorpreso che non ci sia stato un supporto unanime verso Sinner: se fosse successo a loro sarebbe stato un disastro, ma siccome è successo a qualcun altro non è un disastro. La loro mentalità funziona così, il tennis è uno sport individuale. È da molto tempo che non sento Jannik, ma penso che sappia ciò che deve fare per restare concentrato ed evitare di pensare a ciò che pensano gli altri. Adesso può prepararsi per vincere gli altri tre Slam".