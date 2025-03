Jannik Sinner, la frase che ha sconvolto Darren Cahill: "Mio Dio, hai 23 anni!"

03 marzo 2025 a

Tra chi conosce meglio di tutti Jannik Sinner, almeno tennisticamente parlando, per certo c'è Darren Cahill, il coach australiano che, però, lo lascerà al termine della stagione. E così ecco che Cahill si racconta e racconta il suo rapporto con il numero 1 al mondo in un lungo, sentito, appassionato intervento al podcast Tennis Insider Club. Si parla di tutto: degli esordi, dei trionfi, del caso-Clostebol.

Ma è in particolare un aneddoto a mette in evidenza la forza mentale del ragazzo di San Candido, forza mentale che lo contraddistingue anche fuori dal campo. "L'altro giorno Jannik mi ha detto non preoccuparti delle critiche di qualcuno da cui non accetteresti consigli. Ho pensato Mio Dio, hai 23 anni!?. Questo perché abbiamo parlato di tutto il ‘rumore', con le parole dei giocatori, degli allenatori e dei media intorno al suo caso in questo momento". Già, Cahill è rimasto toccato, per certi volti sconvolto, dalla saggezza di Jannik, poco più che ventenne.

Sinner, quindi, non si lascia travolgere dagli eventi e dalle opinioni esterne, mantenendo sempre il focus sui suoi obiettivi. A dargli stabilità c’è anche il suo amore per il tennis, che rappresenta per lui un rifugio sicuro. Come spiegato da Cahill, l’azzurro appartiene a quella categoria di giocatori per cui il campo è un luogo di concentrazione assoluta, un’isola felice dove il resto del mondo non può interferire. Questo aspetto è un vantaggio enorme per la sua carriera, testimoniando ancora una volta la sua dedizione totale a questo sport. Uno sport in cui è chiamato a scrivere ancora pagine e pagine di storia.