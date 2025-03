Milan, Pavlovic deraglia dopo l'espulsione: "Perché vi ringrazio"

03 marzo 2025 a

Una stagione folle e piena di punti negativi. La sconfitta di domenica sera nel posticipo contro la Lazio è l’ultimo dei tanti stop di stagione del Milan, arrivato in un pazzo match che si è chiuso al 98’ col gol di Pedro, in un finale aperto nel quale entrambe le squadre potevano vincerla.

Per i rossoneri, con indosso una quarta maglia rosso-verde che ha fatto anche lei discutere, le porte della Champions si sono chiuse (quasi) definitivamente, mentre a referto c’è anche l’espulsione di Strahinja Pavlovic per 'grave fallo di gioco’, al 67’, che ha condizionato il resto della gara per la squadra. Una scivolata brusca su Isaksen, che si stava involando a rete, ha portato all’uscita anticipata per rosso diretto.

Sul proprio account di Instagram, nelle scorse ore, è apparsa una storia in cui lo stesso giocatore ha chiesto scusa ai tifosi e si è preso le responsabilità dopo l'espulsione: "Mi spiace di avervi deluso. Grazie per il vostro supporto”.

Un esito che poteva essere simile, al 76′, ha riguardato Santiago Gimenez, che già ammonito è entrato in netto ritardo su Rovella, ma è stato graziato. Come il messicano se l’è vista brutta anche Theo Hernandez, per l’entrata durissima su Adam Marusic non sanzionata col cartellino dall'arbitro Gianluca Manganiello, che ha preferito lasciar giocare senza intervenire. Un colpo all'altezza del ginocchio destro, che ha lasciato zoppicante il serbo negli ultimi minuti del primo tempo, costretto poi al cambio all’intervallo.